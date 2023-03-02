Депутаты парламента Молдовы подрались из-за переименования молдавского языка в румынский

Во время обсуждения вопроса о переименовании молдавского языка в румынский в парламенте Молдовы началась потасовка.

Инициатором переименования стала правящая партия «Действие и солидарность». Ей противостоял оппозиционный Блок коммунистов и социалистов.

Представители последнего вышли на трибуну с плакатами в поддержку молдавского языка, авторы поправок попытались порвать плакаты.

В результате завязалась потасовка. А закон о переименовании молдавского языка был принят парламентом в первом чтении.