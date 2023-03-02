Захарова: Блинкену остается только ловить Лаврова по коридорам
2023-03-02 22:23
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что короткий разговор госсекретаря США Блинкена с главой внешнеполитического ведомства РФ был актом самопиара.
Она отметила, что граждан США волнуют действия американских властей, но тем нечего предъявить народу.
По этой причине Энтони Блинкен не придумал ничего лучше, чем ловить Сергея Лаврова по коридорам.
Захарова считает его действия непрофессиональным приемом и попыткой закрыть брешь в американской дипломатии.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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