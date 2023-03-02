Медведев назвал Байдена, Шольца, Макрона и Сунака участниками теракта в Брянской области
2023-03-02 22:37
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США, Франция, Великобритания и Германия стали участниками теракта в Брянской области России.
Он также сказал, что главы этих государств Джо Байден, Эммануэль Макрон, Риши Сунак и Олаф Шольц теперь считаются участниками террористического акта украинского режима.
По словам Медведева, эта ситуация наглядно продемонстрировала, кого на самом деле поддерживает Запад.
Он подчеркнул, что Евросоюз, США и НАТО выступили на стороне нацистов, нападающих на мирное население.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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