Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США, Франция, Великобритания и Германия стали участниками теракта в Брянской области России.

Он также сказал, что главы этих государств Джо Байден, Эммануэль Макрон, Риши Сунак и Олаф Шольц теперь считаются участниками террористического акта украинского режима.

По словам Медведева, эта ситуация наглядно продемонстрировала, кого на самом деле поддерживает Запад.

Он подчеркнул, что Евросоюз, США и НАТО выступили на стороне нацистов, нападающих на мирное население.