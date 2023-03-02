МИД России: Запад хоронит инициативу ООН по зерновой сделке

2023-03-02 23:03

Согласно официальному заявлению российского МИД, зерновая сделка не работает из-за невыполнения Западом меморандума РФ.

В ведомстве считают, что западные страны пытаются похоронить инициативу генсека ООН Гутерриша. 

Там отмечают, что пакетные договоренности, заключенные в Стамбуле в июле 2022 года, не выполняются.

В МИД утверждают, что американцам и европейцам неинтересны потребности нуждающихся стран, им нужен только инструмент для обслуживания своих политических целей.

Опубликовано: Светлана Репина