МИД России: Запад хоронит инициативу ООН по зерновой сделке

Согласно официальному заявлению российского МИД, зерновая сделка не работает из-за невыполнения Западом меморандума РФ.

В ведомстве считают, что западные страны пытаются похоронить инициативу генсека ООН Гутерриша.

Там отмечают, что пакетные договоренности, заключенные в Стамбуле в июле 2022 года, не выполняются.

В МИД утверждают, что американцам и европейцам неинтересны потребности нуждающихся стран, им нужен только инструмент для обслуживания своих политических целей.