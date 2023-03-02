Американский полковник Кансиан: США поставили ВСУ новые условия для получения оружия

Отставной полковник американской морской пехоты Марк Кансиан рассказал, что Запад устал от постоянной помощи Украине.

По его словам, теперь западные страны готовы поставлять Киеву оружие только при условии успешного проведения наступательной операции.

Кансиан отмечает, что ситуация на всех фронтах складывается не в пользу ВСУ, а союзники уже негативно смотрят на организацию новых поставок вооружений.

Он уточнил, что если украинские военные в ближайшее время не продемонстрируют заметных результатов, поставки оружия в страну могут прекратиться.