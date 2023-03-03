Шольц намекнул на выгоды личного общения с Байденом перед поездкой в США

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что личное общение с американским президентом Джо Байденом имеет для него особое значение.

Шольц рассказал, что регулярно разговаривает с Байденом по телефону, но общение при личной встрече – совсем другое дело.

Канцлер ФРГ уточнил, что едет в Соединенные Штаты, чтобы поговорить с Байденом в ситуации, когда в мире все стало очень сложным.

Визит Олафа Шольца начинается уже 2 марта, а 3 марта состоятся его переговоры с Джо Байденом.