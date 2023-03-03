Белый дом: США 3 марта выделят Украине очередной пакет помощи с боеприпасами к HIMARS
2023-03-03 00:41
3 марта США выделят Украине очередной пакет военной помощи. Об этом объявил представитель Белого дома Джон Кирби.
Он сказал, что в этот пакет войдут боеприпасы к тем системам вооружений, которые сейчас используют украинские военные.
По словам Кирби, пакет будет включать, например, артиллерию и снаряды к комплексам HIMARS.
Он также уточнил, что на предстоящей встрече Джо Байдена и Олафа Шольца будет обсуждаться дальнейшая военная поддержка Украины.
Опубликовано: Светлана Репина