Белый дом: США 3 марта выделят Украине очередной пакет помощи с боеприпасами к HIMARS

3 марта США выделят Украине очередной пакет военной помощи. Об этом объявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Он сказал, что в этот пакет войдут боеприпасы к тем системам вооружений, которые сейчас используют украинские военные.

По словам Кирби, пакет будет включать, например, артиллерию и снаряды к комплексам HIMARS.

Он также уточнил, что на предстоящей встрече Джо Байдена и Олафа Шольца будет обсуждаться дальнейшая военная поддержка Украины.