Военный эксперт Сивков назвал следующую цель ВСУ в России
2023-03-03 01:03
Военный эксперт Константин Сивков назвал Белгород следующей целью украинских военных в России.
По его словам, удар по приграничному российскому городу будет иметь для Украины и стратегическое, и политическое значение.
Сивков отмечает, что такая атака получит широкий резонанс среди российской общественности.
Эксперт также считает возможной атаку на Мелитополь с целью разделения российский Вооруженных сил и освобождения пути к Азовскому морю.
Опубликовано: Светлана Репина