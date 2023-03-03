Военный эксперт Сивков назвал следующую цель ВСУ в России

Военный эксперт Константин Сивков назвал Белгород следующей целью украинских военных в России.

По его словам, удар по приграничному российскому городу будет иметь для Украины и стратегическое, и политическое значение.

Сивков отмечает, что такая атака получит широкий резонанс среди российской общественности.

Эксперт также считает возможной атаку на Мелитополь с целью разделения российский Вооруженных сил и освобождения пути к Азовскому морю.