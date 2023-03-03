19fortyfive: Украина увеличила производство беспилотников для атак на российские регионы
2023-03-03 02:47
Обозреватель издания 19fortyfive Питер Сучиу пишет, что в последнее время Украина значительно увеличила выпуск собственных беспилотников.
По его мнению, ВСУ могут использовать беспилотные летательные аппараты для атак на российские регионы.
Автор материала не исключает, что Украина ведет подготовку к длительным атакам с помощью дронов отечественного производства.
Ранее сообщалось об атаках украинских беспилотников на несколько российских регионов.
Опубликовано: Светлана Репина