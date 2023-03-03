Штурмовая группа Су-25 ВКС РФ нанесла удар по колонне ВСУ на Запорожском направлении

По сообщению издания «Капиталъ», Воздушно-космическими силами РФ была обстреляна колонна украинской армии на Запорожском направлении.

Известно, что разведчики 42-й дивизии ВС Российской Федерации обнаружили передвижение военной техники и украинских бойцов.

Информация была передана штурмовой бригаде, которая ударила ракетами по обозначенным целям. Удары наносились боевой авиацией с участием артиллерии.

Ранее, из видеосообщения командира ВСУ с позывным "Мадьяр", стало известно, что украинская армия, обороняющая Артемовск, теряет в сутки 1-2 роды, а за неделю - целый батальон.

Военный выступил с призывом покинуть Артемовск и выровнять линию фронта.