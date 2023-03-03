Канцлер Шольц прибыл в Вашингтон с официальным визитом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с визитом в Вашингтон, в четверг вечером около 20:00 (по местному времени) правительственный самолет «Конрад Аденауэр» приземлился в Вашингтонском международном аэропорту им. Даллеса.

В пятницу Шольц встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Запланирована беседа один на один, которая, вероятно, продлится около часа, сообщил в четверг высокопоставленный представитель правительства США.

Главной темой встречи должен стать конфликт на Украине, но в повестке будут и другие темы, такие как, к примеру, вызовы, исходящие от Китая.

