В Херсонской области задержан шпион ВСУ, поставлявший сведения о расположении российских войск

ТАСС: Гражданин Украины задержан в Херсонской области за передачу украинским военным сведений о расположении российских войск.

Сотрудники полиции и других силовых ведомств заметили повышенную активность пользователя социальных сетей, который постоянно выкладывал посты экстремистского содержания и демонстрировал видеоролики с казнью российских солдат.

От него же исходили угрожающие заявления о намерении совершать противоправные действия.

Правоохранительные органы определили его местонахождение и задержали в поселке Новотроицкого района.

Это был 22-летний гражданин Украины, который, как выяснилось, передавал данные о местонахождении военнослужащих России знакомому.

Тот обещал за каждую добытую координату по 300 гривен (примерно 8 долларов). Однако после получения данных о 5 "точках" обещанные деньги так и не были отправлены.

Как сообщают в ГУ МВД, подозреваемый дает показания и активно сотрудничает с полицией.