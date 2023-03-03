Глава Минобороны Франции допустил передачу Украине истребителей Mirage
Министр обороны Франции сообщил о том, что Париж ведет переговоры с Киевом о передаче истребителей Mirage.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню во время слушаний в сенате заявил, что Париж прорабатывает варианты передачи Киеву истребителей Mirage 2000 и двусторонние переговоры по этому поводу уже начались.
При этом французский военный министр перечислил ряд сложностей, связанных с таким решением. Речь идет о логистике, подготовке пилотом и техническом обслуживании боевых машин. Лекорню отмети, что поставки не начнутся в ближайшее время.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Марта Фролова
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