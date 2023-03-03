Командир ВСУ «Мадьяр» заявил о приказе срочно покинуть Артемовск

Украинские подразделения получили приказ об отступлении из Артемовска, о чём сообщил командир одной из бригад ВСУ.

Лидер украинского военного подразделения "Птицы Мадьяра" опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где заявил, что минувшей ночью он и его сослуживцы получили приказ срочно выйти с территории Артемовска и направиться на новое место дислокации. По словам самого "Мадьяра", он и его товарищи пробыли на Артемовском направлении 110 дней.

Также "Мадьяр" признался, что не понимает приказ командования о немедленном отступлении из Артемовска, однако намерен его выполнить, а не обсуждать.