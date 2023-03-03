Лавров: Россия больше не позволит Западу взрывать свои трубопроводы

Сергей Лавров рассказал, что изменилось в отношениях России с западными странами после начала спецоперации.

3 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров пообщался с зарубежными журналистами, где публично заявил, что после начала СВО в Украине правительство России более не полагается на партнёров из числа стран коллективного Запада. Также Лавров заявил о наличии изменений в энергетической политике России.

По словам Сергея Лаврова, одним из ключевых изменений является тот факт, что российская сторона больше не позволит западным государствам взрывать свои газопроводы.