Минобороны Швейцарии получило от Германии запрос на покупку танков Leopard 2

Швейцарское оборонное ведомство подтвердило информацию о заинтересованности Германии в покупке основных боевых танков Leopard 2.

Швейцария действительно получила заявку от федерального правительства Германии на закупку танков Leopard 2, сообщил глава оборонного ведомства страны Лоренц Фришкнехт.

"Да действительно. Такой запрос поступал", - сказал он отвечая на вопрос РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о желании Германии получить часть из 96 имеющихся в резерве швейцарской армии танков Leopard 2 при условии, что в Украину они не попадут.