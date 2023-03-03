Марочко: ВСУ неудачно контратаковали на Краснолиманском направлении

Андрей Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки на Краснолиманском участке фронта.

Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко уведомляет, что подразделения вооружённых сил Украины попытались осуществить контрнаступательную операцию на позиции российских войск в районе населённых пунктов Невское, Червонопоповка и Макеевка на Краснолиманском направлении.

По данным Марочко, украинская контратака оказалась неудачной: противник понёс ощутимые потери в тяжёлой технике и живой силе, после чего вынужденно отступил на ренее занимаемые рубежи.