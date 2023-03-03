Прайс: Госдеп не будет извиняться за встречу Блинкена и Лаврова на G20

Представитель Госдепа Нед Прайс прокомментировал встречу Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном.

Днём пятницы официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс публично заявил, что ведомство не станет приносить извинений за встречу между американским госсекретарём Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая состоялась на полях G20 в индийском Дели.

По словам Прайса, Блинкен и Лавров провели короткий разговор, который не может расцениваться как полноценные переговоры между представителями РФ и США.