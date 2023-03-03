Издание "РИА Новости" рассказало о ликвидации украинской военной базы, на которой работали инструкторы из Великобритании.

Представитель российского подполья в Николаевской области Украины сообщил корреспондентам издания "РИА Новости", что 25 февраля войска России нанесли ракетный удар по военной базе армии Украины в Николаеве. По данным собеседника информагентства, на территории база происходила подготовка солдат ВСУ к использованию подводных беспилотников.

Подпольщик отметил, что также на уничтоженной украинской базе в Николаеве присутствовали военные инструкторы, прибывшие туда из Британии.