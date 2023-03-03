Карчаа: ВСУ обстреляли войска РФ в ходе ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Украинские военные обстреляли российских солдат во время смены экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС в Энергодаре.

3 марта советник генерального директора энергетической компании "Энергоатом" Ренат Карчаа публично заявил, что представители вооружённых сил Украины произвели обстрел российских военных в Энергодаре во время ротации экспертов Международного агентства по атомной энергетике на Запорожской атомной электростанции.

Также Карчаа отметил, что по дороге к ЗАЭС российские сапёры обезвредили порядка семи мир типа "растяжка", которые были расставлены украинской армией.