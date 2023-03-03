В Германии в мусоре нашли картину стоимостью 330 тысяч долларов
В аэропорту немецкого Дюссельдорфа полицейские обнаружили в мусорном баке картину стоимостью более 330 тыс. долларов. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили сотрудники ведомства в Facebook.
Авторство полотна принадлежит французскому художнику Иву Танги (1900-1955), который получил известность благодаря абстрактным сюрреалистическим пейзажам.
По прибытии в Израиль мужчина связался с руководством аэропорта и после безуспешных поисков полотна привлек к ним своего племянника из Бельгии, который отправился в Дюссельдорф и написал заявление в местную полицию.
Комиссар полиции, которому было поручено расследование данного дела, связался с клининговой компанией, обслуживающей аэропорт, и присоединился к поискам.
Во время осмотров мусорных баков для вторсырья мужчины обнаружили произведение искусства на дне одного из контейнеров.
Кто выкинул полотно в мусор - не известно. Полицейские вернули полотно законному владельцу.
Опубликовано: Марат Беглов