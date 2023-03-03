В Германии в мусоре нашли картину стоимостью 330 тысяч долларов

В аэропорту немецкого Дюссельдорфа полицейские обнаружили в мусорном баке картину стоимостью более 330 тыс. долларов. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили сотрудники ведомства в Facebook.

Авторство полотна принадлежит французскому художнику Иву Танги (1900-1955), который получил известность благодаря абстрактным сюрреалистическим пейзажам.

По прибытии в Израиль мужчина связался с руководством аэропорта и после безуспешных поисков полотна привлек к ним своего племянника из Бельгии, который отправился в Дюссельдорф и написал заявление в местную полицию.

Комиссар полиции, которому было поручено расследование данного дела, связался с клининговой компанией, обслуживающей аэропорт, и присоединился к поискам.

Во время осмотров мусорных баков для вторсырья мужчины обнаружили произведение искусства на дне одного из контейнеров.

Кто выкинул полотно в мусор - не известно. Полицейские вернули полотно законному владельцу.