Военкоры газеты "РИА Новости" рассказали об уничтожении общественной инфраструктуры украинскими войсками на Артемовском направлении.

3 марта военные корреспонденты издания "РИА Новости" взяли интервью у бойца частной военной кампании "Группа Вагнера", который утверждает, что подразделения вооружённых сил Украины уничтожают гражданскую инфраструктуру вокруг Артемовска, в том числе железнодорожные пути.

По мнению опрошенного представителя "Вагнера", таким образом солдаты ВСУ пытаются замедлить российское наступление и окружение Артемовска.