«РИА Новости»: ВСУ уничтожает всю инфраструктуру рядом с Артемовском
2023-03-03 12:49
Военкоры газеты "РИА Новости" рассказали об уничтожении общественной инфраструктуры украинскими войсками на Артемовском направлении.
3 марта военные корреспонденты издания "РИА Новости" взяли интервью у бойца частной военной кампании "Группа Вагнера", который утверждает, что подразделения вооружённых сил Украины уничтожают гражданскую инфраструктуру вокруг Артемовска, в том числе железнодорожные пути.
По мнению опрошенного представителя "Вагнера", таким образом солдаты ВСУ пытаются замедлить российское наступление и окружение Артемовска.
Опубликовано: Ткачёв Андрей