Марочко сообщил о провале попытки ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении
Об этом отставной полковник народной милиции Луганской народной республики рассказал журналистам информационного агентства «РИА Новости» со ссылкой на собственные информированные источники.
По словам Марочко, вооруженные формирования Украины в очередной раз предприняли попытку в районах населенных пунктов Макеевка (Луганская народная республика), Невское и Червонопоповка контратаковать наступающие подразделения российских войск, но были остановлены и, понеся потери в живой силе и технике, вернулись на ранее занимаемые рубежи. Марочко отметил, что украинские вооруженные силы были остановлены артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями российской армии, а также специальными войсками РХБЗ.
Ранее Министерство обороны России распространило информацию о том, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» нанесли поражение украинским вооруженным силам в районах сел Ямполовка (Донецкая народная республика), Невское, Червонопоповка и Кузьмино (Луганская народная республика). Сообщается, что удалось ликвидировать около 160 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Опубликовано: Алексей Гладкий