Об этом отставной полковник народной милиции Луганской народной республики рассказал журналистам информационного агентства «РИА Новости» со ссылкой на собственные информированные источники.

По словам Марочко, вооруженные формирования Украины в очередной раз предприняли попытку в районах населенных пунктов Макеевка (Луганская народная республика), Невское и Червонопоповка контратаковать наступающие подразделения российских войск, но были остановлены и, понеся потери в живой силе и технике, вернулись на ранее занимаемые рубежи. Марочко отметил, что украинские вооруженные силы были остановлены артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями российской армии, а также специальными войсками РХБЗ.

Ранее Министерство обороны России распространило информацию о том, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» нанесли поражение украинским вооруженным силам в районах сел Ямполовка (Донецкая народная республика), Невское, Червонопоповка и Кузьмино (Луганская народная республика). Сообщается, что удалось ликвидировать около 160 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».