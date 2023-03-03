В Евросоюзе намерены потребовать компенсаций от США за подрыв «Северных потоков»

Данную инициативу выдвинул депутат Европарламента от Германии Маркус Бакхейт в своем обращении к Еврокомиссии.

В данном документе немецкий парламентарий ссылается на расследование известного американского журналиста Сеймура Херша, ранее обвинившего Соединенные Штаты Америки в атаке на инфраструктуру газопроводов.

Как заявил парламентарий, Херш сумел доказать, что из Белого дома поступал приказ спланировать и осуществить подрыв трех из четырех трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года у берегов Борнхольма американскими военными с помощью норвежского ультразвукового буя.

Бакхейт подчеркнул, что ранее Еврокомиссия обсуждала данный вопрос в связи с множеством санкций Соединенных Штатов Америки против газопровода «Северный поток-2», который, по словам немецкого депутата, является важнейшим проектом энергетической инфраструктуры Евросоюза и способен полностью покрыть потребности Центральной Европы в газе.