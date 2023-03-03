Наставила рога: приятель женился на чукотской женщине, и получил 140 тысяч долларов за рога

Мой друг после командировки на Север был вынужден жениться на местной женщине, и в итоге получил 140 тысяч долларов

Мой друг, с которым мы живем в одном доме не так давно был в командировке на Севере, и так получилось, что ему много пришлось общаться с местными жителями. После обильных возлияний они предложили ему уединиться с их девушкой. Отказать означало нанести серьезное оскорбление. В культуре народов севера практикуются случайные связи их женщин с заезжими путешественниками.

Мой приятель согласился, и отправился вместе с девушкой в юрту. Они сейчас, кстати, у них со всеми удобствами, есть даже телевизионные тарелки, санузел и горячая вода. Девушка стала раздеваться, но от нее исходил очень сильный неприятный запах. Другу ничего не оставалось, как вымыть ее своим гелем для душа, и уж потом приступить к ночным увеселениям.

Наутро ему заявили, что теперь ему придется забрать ее с собой, раз он смыл с нее весь олений жир, и теперь олени отказываются ее к себе подпускать. А племени не нужен дармоед, который не может работать. Пришлось другу привезти девушку в цивилизацию. Они хорошо поладили, и скоро поженились. И вот он при встрече мне недавно рассказал, что к ним приехал человек из племени жены с чемоданом денег, в котором оказалось 140 тысяч долларов. Оказалось, что у жены в стойбище остались в собственности олени. Они сбросили рога, племя продало их задорого китайцам, а вырученные за них деньги решили передать законной владелице.