Муж требует, чтобы я родила 3 ребенка, а я не хочу, и побаиваюсь рожать в 42 года

У нас с мужем двое детей 4 и 11 лет, он хочет еще одного ребенка, а я устала, боюсь, и мне этого не нужно.

Я жена состоятельного человека. У нас подрастает в семье двое детей: дочка и сын. Мужу 36 лет, мне 42. Недавно он начал настаивать на том, чтобы я родила еще одного ребенка. А я не хочу.

Мне страшновато рожать в уже не юном возрасте: вдруг и у меня, и у ребенка будут проблемы со здоровьем. Да, и снова возиться с младенцем, с памперсами-распашонками не хочется. Хочу пожить и для себя тоже.

Опасения вызывает и ситуация с мужем. Он предприниматель, у него частые переезды и перелеты. Вдруг с ним что-то случится?

Как я в таком случае буду справляться с 3 детьми.

Отношения у нас далеки от идеала. Равноправием в них и не пахнет.

Я почти не имею права голоса даже в репродуктивном вопросе. И понимаю, что, если муж узнает, что я предохраняюсь от беременности, то тут же разведется.