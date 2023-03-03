Муж требует, чтобы я родила 3 ребенка, а я не хочу, и побаиваюсь рожать в 42 года
У нас с мужем двое детей 4 и 11 лет, он хочет еще одного ребенка, а я устала, боюсь, и мне этого не нужно.
Я жена состоятельного человека. У нас подрастает в семье двое детей: дочка и сын. Мужу 36 лет, мне 42. Недавно он начал настаивать на том, чтобы я родила еще одного ребенка. А я не хочу.
Мне страшновато рожать в уже не юном возрасте: вдруг и у меня, и у ребенка будут проблемы со здоровьем. Да, и снова возиться с младенцем, с памперсами-распашонками не хочется. Хочу пожить и для себя тоже.
Опасения вызывает и ситуация с мужем. Он предприниматель, у него частые переезды и перелеты. Вдруг с ним что-то случится?
Как я в таком случае буду справляться с 3 детьми.
Отношения у нас далеки от идеала. Равноправием в них и не пахнет.
Я почти не имею права голоса даже в репродуктивном вопросе. И понимаю, что, если муж узнает, что я предохраняюсь от беременности, то тут же разведется.
Опубликовано: Эльза Ли
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