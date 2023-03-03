Муж отдал меня друзьям в оплату карточного долга: меня спас дед одного из них

Меня едва не изнасиловали пятеро парней после того, как мой муж проиграл меня в карты.

Однажды муж пришел с работы, и заявил, что нас пригласили в гости его друзья. Мы приехали в их квартиру. Нам открыл парень. Муж сказал, что оставляет меня на 3 часа, как и договаривались. Я стала сопротивляться, ухватилась за его руку, но он грубо отбросил меня к незнакомцу, развернулся и ушел.

Парень втолкнул меня в спальню. Там было еще четверо мужчин. Они сказали, что мой муж задолжал им выигрыш в карты, и, поскольку денег у него расплатиться не было, он в качестве выплаты отдал им меня на 3 часа. Так что мне придется расплачиваться за благоверного. С этими словами они стали раздеваться, и стаскивать одежду и с меня.

Мне стало страшно. Не представляю, как бы я пережила групповое изнасилование, если бы в спальню не ворвался мужчина в летах. Он крикнул, чтобы они отошли от меня, достал пистолет, и направил их на парней. Потом он вывел меня на кухню, и сказал, что среди этих отморозков есть его внук, и я вправе написать заявление в полицию. Но я отказалась. Насилия как такового не случилось, вряд ли я бы что-то доказала. А предательство мужа меня просто раздавило.