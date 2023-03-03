Храменков: над городом Енакиево в ДНР сбит самолёт, оба лётчика катапультировались

Информагентство ТАСС сообщило, что глава администрации Енакиево Роман Храменков заявил, что в небе над городом был сбит военный самолёт, оба лётчика летательного аппарата успешно катапультировались.

Храменков подчеркнул факт того, что на данный момент принадлежность сбитого над Енакиево воздушного судна выясняется компетентными органами.

Кроме того, мэр Енакиево в своём официальном Telegram-канале опубликовал фотографию, на которой отчётливо видно, что над предположительным местом падения самолёта неизвестной принадлежности поднимается столб чёрного дыма.

О жертвах и пострадавших среди мирного населения, а также последствиях на земле в результате данного инцидента не сообщалось.