ВКС России сбили в ДНР самолёт Су-24 воздушных сил Украины

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков во время брифинга сообщил, что авиацией российских воздушно-космических сил в окрестностях города города Красноармейск в ДНР был успешно сбит украинский военный самолёт.

Уничтоженным на территории Донецкой Народной Республики украинским самолётом оказался тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью Су-24.

Конашенков уточнил, что с начала проведения специальной военной операции России на Украине российскими военнослужащими выведено из строя 394 самолёта украинской стороны.