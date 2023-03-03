Армия России уничтожила более 200 солдат ВСУ на Красно-Лиманском направлении
2023-03-03 15:41
3 марта пресс-секретарь Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал о потерях Вооружённых сил Украины на Красно-Лиманском направлении за минувшие сутки спецоперации.
Группировка войск «Центр» высокоточными ударами авиации и огнём артиллерии поразила подразделения украинских сил близ села Червонопоповка Луганской Народной Республики и в районах населённых пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики, уничтожив не менее 200 единиц живой силы ВСУ.
Также российские военнослужащие на данном участке фронта уничтожили 3 боевые машины пехоты, 8 боевых бронированных машин, 2 пикапа и гаубицу Д-20 противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко