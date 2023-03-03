Военкор Коц: в ВСУ ждет большой котел от российских военных

Военный корреспондент Андрей Коц сообщил, что на некоторых участках линии соприкосновения на Украине скоро произойдут крупные перемены.

По его словам, российские военные добились определенных успехов на направлении Кременная-Сатово, продавливая украинские позиции.

Коц пояснил, что захват этого рубежа важен для России в плане возвращения потерянных территорий Харьковской области, а для Украины – для наступления на Луганск.

Военкор также пишет, что успехи россиян на Запорожском и Артемовском направлении указывают на активную подготовку наступательных операций.