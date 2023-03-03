Командир подразделения ВСУ Мадьяр рассказал о приказе командования оставить Бахмут

Командир подразделения ВСУ по кличке Мадьяр сообщил, что в ночь с четверга (марта) на пятницу (3 марта) они получили приказ отойти из Бахмута и должны перейти на другой участок фронта, пишет Reuters.

В свою очередь солдат из 93-й бригады сообщил, что его подразделение все еще ведет бои за город.

Ранее заместитель командующего Национальной гвардией Украины Владимир Назаренко заявил, что ситуация критическая.

"Бои идут круглосуточно. Нам нужно как можно больше боеприпасов. Россиян здесь гораздо больше, чем у нас боеприпасов", - заявил он.

Основатель ЧВ Вагнера Евгений Пригожин, в свою очередь, сообщил, что его бойцы закрыли последние подъездные пути к Бахмуту, и у украинских войск остался только один путь отхода. Он призвал Владимира Зеленского вывести войска.

"Мы практически окружили город. Остался только один путь", - сказал он.

Тем временем украинские власти хотят эвакуировать жителей Купянска. Военное командование Харькова призвало семьи и людей с «ограниченной подвижностью» покинуть город из-за непрекращающихся» обстрелов со стороны российских войск".