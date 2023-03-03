Cпортивный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала диеты, которые не приносят пользы, а только вред

Ирина Писарева, которую цитирует RT рассказала о самых вредных существующих диетах. В настоящее время очень популярны разные схемы голодания, монодиеты и так называемые детокс-диеты.

Диетолог отметила, что голодание противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и добавила, что после перехода на обычное питание 80% людей начинают есть больше, чем ели раньше.

В случае монодиеты, такой как, например, кефирной или гречневой, организм человека недополучает нужные ему витамины и микроэлементы.

В результате происходит ослабевание организма, снижается иммунитет, человек может заболеть.

Также отрицательно диетолог высказалась относительно детокс-диет с использованием смузи или соков.

По ее словам, в этом случае организм получает "очень большое количество различных овощей и фруктов, перемешанных между собой.