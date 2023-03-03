Экс-советник Пентагона Макгрегор: ЦРУ проводит на Украине тайную операцию с переброской наемников
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал о тайной операции, которую ЦРУ проводит на Украине.
По его словам, суть этой операции заключается в переброске на Украину американских военных. Они должны обучить ВСУ управлению западной военной техникой.
Макгрегор уточнил, что операция финансируется через фиктивные организации, а сам факт ее проведения свидетельствует об отчаянном положении Запада.
Он отметил, что без помощи американских военных солдаты ВСУ не в состоянии использовать большую часть военной техники, полученной от западных стран.
Опубликовано: Светлана Репина
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Диана Мудреченко
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