Гладков: ВСУ обстреляли сёла в Волоконовском и Белгородском районах

В пятницу вечером, 3 марта 2023 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Tg-канале сообщил, что бойцы Вооружённых сил Украины обстреляли сёла в Волоконовском и Белгородском районах.

Гладков подчеркнул, что жертв и пострадавших среди мирного населения Белгородчины в результате «прилётов» со стороны Вооружённых сил Украины нет.

В селе Коновалово осколками украинских боеприпасов сильно повредило одну хозпостройку и выбило окна в 10 жилых домах, на месте работают аварийные и оперативные службы.

Кроме того, в селе Устинка зафиксированы повреждения в двух частных домовладениях, одного автомобиля и линии газоснабжения, в населённом пункте продолжается подомовой обход территории.