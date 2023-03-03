Риттер допустил восстание ВСУ против Зеленского из-за провалов на фронте
2023-03-03 20:12
Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил о возможном восстании украинских войск против президента Украины Владимира Зеленского из-за провалов на фронте.
«Если Зеленский продолжит военные действия, <…> то ВСУ поднимут восстание против него, а Украине придется сдаться без каких-либо договоренностей», — выразил своё мнение бывший американский разведчик.
Риттер также выразил свою уверенность в том, что запасы боеприпасов Вооружённых сил Украины иссякнут летом, после чего украинские войска окажутся в тупиковой ситуации.
Экс-разведчик подытожил: «Всем хорошо известно, что случается, когда заканчиваются патроны у одной из сторон. Поэтому карты раскрыты, Украина уже проиграла».
Опубликовано: Диана Мудреченко