Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил о возможном восстании украинских войск против президента Украины Владимира Зеленского из-за провалов на фронте.

«Если Зеленский продолжит военные действия, <…> то ВСУ поднимут восстание против него, а Украине придется сдаться без каких-либо договоренностей», — выразил своё мнение бывший американский разведчик.

Риттер также выразил свою уверенность в том, что запасы боеприпасов Вооружённых сил Украины иссякнут летом, после чего украинские войска окажутся в тупиковой ситуации.

Экс-разведчик подытожил: «Всем хорошо известно, что случается, когда заканчиваются патроны у одной из сторон. Поэтому карты раскрыты, Украина уже проиграла».