Reuters: Газопроводы «Северный поток» ремонтироваться не будут

Поврежденные в результате взрыва газопроводы "Сереный поток" будут законсервированы и опломбированы, но их ремонт пока маловероятен, сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные российские источники.

По данным информаторов Reuters, поврежденные ветки газопровода "Северный поток" в ближайшее время должны быть перекрыты и законсервированы. Ремонтировать их не будут, по крайней мере пока, хотя "Газпром" утверждает, что это технически возможно.

Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимные российские источники, Москва не видит шансов на улучшение отношений с Западом в обозримом будущем до такой степени, что понадобятся трубопроводы. Поэтому газопровод будет герметизирован для предотвращения дальнейшей коррозии и в таком состоянии будет ждать дальнейшего развития событий.

По данным информаторов агентства, в настоящее время проект "Северный поток" воспринимается в России как "похороненный". Единственный шанс, который Москва видит для дальнейшей эксплуатации газопровода, — это значительное повышение цены на СПГ, которое Европа использует для пополнения своих ресурсов.

Утечка газа из газопроводов "Северный поток" 1 и 2 произошла в сентябре прошлого года. Хотя с момента инцидента скоро исполнится пять месяцев, до сих пор нет уверенности, кто несет ответственность за утечки.

В ноябре после расследования мест взрыва "Северного потока-2" прокуратура Швеции постановила, что утечки из трубопроводов произошли в результате саботажа. Это подтвердило первоначальные подозрения, что взрывы были произведены преднамеренно.