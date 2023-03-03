Генштаб ВСУ: Бои за Бахмут продолжаются

В Генштабе ВСУ сообщили, что га последние сутки украинские военные успешно отразили многочисленные атак в Бахмуте, пишет "Интерфакс-Украина".

Командование украинской армии говорит, что отразило атаки в районе Васюковки, Дубово-Василевки и Бахмута.

Тем временем глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Бахмут окружен, и призвал президента Владимира Зеленского отдать приказ об отводе войск.

Украинские власти заявили, что российские силы взорвали ключевой мост и маршрут снабжения, соединяющий осажденный город с соседней деревней, пытаясь эвакуировать 5000 мирных жителей.

Захват Бахмута Россией означал бы для Москвы значительный военный прогресс и дал бы ей возможность наносить удары с воздуха по районам на западе.