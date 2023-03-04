Бывший разведчик США Скотт Риттер считает, что военные неудачи могут спровоцировать восстание ВСУ против Зеленского.

РИА Новости: экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер уверен, что украинская армия, которая терпит сейчас поражения на фронте, может взбунтоваться против своего президента Владимира Зеленского.

Как считает Риттер, такая ситуация возможна, если руководство Украины будет отдавать приказы продолжать военные действия после серии поражений.

К лету у армии уже не будет боеприпасов и солдатам не с чем будет воевать.

Запад тоже не способен помочь в нужной мере с поставкой снарядов. Если в этих условиях солдат будут заставлять идти под пули, они начнут бунтовать против командования.

Итогом станет безоговорочная капитуляция. Скотт Риттер подчеркнул, что Запад понимает, к чему все ведет.