Балицкий сделал Мелитополь новой столицей Запорожской области

Город Мелитополь станет новой официальной столицей Запорожской области. Об этом сообщили РИА Новости.

Указом временно исполняющего обязанности губернатора области Евгения Балицкого официально утверждена новая столица Запорожской области. Ею станет город Мелитополь.

Согласно тексту указа область будет делиться на 13 районов, а в качестве административного центра выбран Мелитополь.

В прошлом году за этот город усиленно боролись войска Украины и России. В итоге Мелитополь был взят под контроль вооруженными силами РФ, одержавшими победу в боях с батальоном "Азов".

Новоявленная столица была сильно разрушена во время военных действий, сейчас ее постепенно восстанавливают.