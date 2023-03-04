Над Енакиево в ДНР сбили военный самолет, летчики катапультировались

По сообщению РИА Новости, днем 3 марта над городом Енакиево в Горловском районе ДНР был ликвидирован военный самолет. Два летчика, бывшие в самолете, катапультировались.

Военный самолет, пролетающий над Енакиево, был сбит, его летчики успели катапультироваться.

Боевое авиасудно упало в безлюдном месте, поэтому жертв и разрушений не было. Кому принадлежал этот самолет, власти еще не выяснили.

О судьбе летчиков тоже пока ничего неизвестно. Жителей города Енакиево просят временно не выходить из домов.