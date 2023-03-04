Над Енакиево в ДНР сбили военный самолет, летчики катапультировались
2023-03-04 05:08
По сообщению РИА Новости, днем 3 марта над городом Енакиево в Горловском районе ДНР был ликвидирован военный самолет. Два летчика, бывшие в самолете, катапультировались.
Военный самолет, пролетающий над Енакиево, был сбит, его летчики успели катапультироваться.
Боевое авиасудно упало в безлюдном месте, поэтому жертв и разрушений не было. Кому принадлежал этот самолет, власти еще не выяснили.
О судьбе летчиков тоже пока ничего неизвестно. Жителей города Енакиево просят временно не выходить из домов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Тарас Медведев
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