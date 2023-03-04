По словам местного очевидца, под Артемовском валяются десятки трупов солдат ВСУ

Юрий Марченко, местный житель, эвакуированный из Артемовска утверждает, что видел много тел украинских солдат, разбросанных по окрестностям города. Сообщение передано службами РИА Новости.

Убитых солдат Марченко увидел "десятками" в близлежащих лесах.

Зрелище попалось на глаза местному жителю во время эвакуации мирного населения на безопасные территории, освобожденные российскими войсками, которая проводилась членами группы "Вагнер".

До этого один из вагнеровцев сообщил о том, что пути снабжения и отступления ВСУ находятся под обстрелом ЧВК "Вагнер".

Ранее поступала информация о подрывах мостов в Артемовске, которые осуществляют боевики ВСУ, чтобы не допустить проход по ним российских войск.