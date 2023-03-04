Кирби: США надеются, что Китай окажет военную помощь Украине

Представитель Белого дома Джон Кирби призвал администрацию Пекина оказать военную поддержку Киеву.

Советник Байдена Джон Кирби провёл брифинг на полях Белого дома, где публично заявил, что в правительстве Соединённых Штатов ждут, что власти Китая не станут помогать российским войскам поставками оружия и присоединятся к западной кампании по осуждению спецоперации в Украине.

Также Кирби отметил, что в США хотели бы, чтобы Китайская Народная республика начала поставку вооружений украинской армии для её участия в конфликте с Россией.