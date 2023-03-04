«РИА Новости»: десятки тел солдат ВСУ лежат под Артемовском

Издание "РИА Новости" утверждает, что в районе Артемовска лежат тела погибших украинских военных.

Военкоры информагентства "РИА Новости" взяли интервью у жителя Артемовска, который представился как Марченко, сообщив, что бойцы российской ЧВК "Вагнер" помогли ему эвакуироваться из города в ходе активной фазы боевых действий. По словам Марченко, процесс его эвакуации предполагал выход к другому населённому пункту через лес.

Марченко утверждает, что на подходе к лесополосе возле Артемовска на земле лежали десятки тел погибших украинских солдат, которые были ликвидированы российскими войсками.