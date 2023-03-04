Захарова высмеяла слова Жан-Пьер о «Российской Народной Республике»

Мария Захарова прокомментировала заявление Карин Жан-Пьер о "Российской Народной республике".

4 марта глава пресс-службы американского Белого дома Карин Жан-Пьер вероятно допустила оговорку, публично заявив, что "Российская Народная республика" создала некие вызовы для Украины и всей западной общественности.

По мнению представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, слова Жан-Пьер свидетельствуют о начале зомби-апокалипсиса в США. Предполагается, что таким образом Захарова высмеяла степень абсурдности заявления, сделанного пресс-секретарём Белого дома.