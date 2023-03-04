Шандор: тактика армии России оказалась смертельной для ВСУ

Чешский генерал Андор Шандор заявил о летальности российской военной тактики для украинской армии.

Отставной глава разведки Чехии Андор Шандор публично заявил, что выбранная Минобороны России тактика ведения спецоперации действительно смертельная для украинских военных подразделений, поскольку российские войска ведут ежечасные артиллерийские обстрелы противника, попутно совершая короткие вылазки для атаки.

По мнению Шандора, такая тактика ВС РФ доказала свою эффективность, поскольку способствует появлению новых потерь в рядах вооружённых сил Украины.