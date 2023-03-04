Байден и Шольц договорились о «неограниченных» санкциях против РФ
Джо Байден и Олаф Шольц согласились совместно вводить "неограниченные" антироссийские санкции.
В субботу утром американский Белый дом опубликовал свежий пресс-релиз, в рамках которого уведомил о состоявшихся переговорах между федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Соединённых Штатов Джозефом Байденом, в рамках которых лидеры двух стран пришли к соглашению о введении "неограниченных" санкций против России из-за спецоперации в Украине.
При этом в Белом доме отметили, что Шольц и Байден согласились вводить новые антироссийские санкции так долго, как это потребуется для завершения СВО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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