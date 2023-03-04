Владимир Рогов сообщил о случаях перехода солдат запорожской теробороны на сторону российской армии.

Утром субботы представитель правительства Запорожской области Владимир Рогов публично заявил, что бойцы территориальной обороны города Запорожье, который пока что подконтролен Киеву, всё чаще переходят на сторону российских вооружённых сил, не желая воевать на стороне режима Владимира Зеленского.

Также Владимир Рогов отметил, что в ближайшее время на территории Запорожья может произойти гражданский и военный бунт из-за недовольства местного населения осуществляемой Киевом политикой.