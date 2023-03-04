Ходаковский предвидит неприятный сюрприз со стороны отступающих ВСУ
Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что расслабляться после отступления ВСУ российские войска не должны. Армия Украины, получившая западное оружие, может готовить неприятный сюрприз.
Об этом Ходаковский сообщил в своем Телеграм-канале, уверенный в том, что победа под Артемовском не должна успокаивать российское командование.
Также командир батальона напомнил о планируемой передаче нового вооружения с американской стороны и о формировании новых армейских украинских отрядов для предстоящего наступления.
По словам Ходаковского, может возникнуть ситуация, когда эйфория от победы под Бахмутом или Угледаром может привести к очередной атаке.
Если ее не отразить, то она "затмит и тот же Бахмут, смыв радость трудной и дорогой локальной победы горечью возможной нелокальной утраты".
Далее командир отметил, что сейчас важно иметь представление о том, "где и когда противник начнет наступать, как мы его встретим и чем потом ответим".
Ходаковский указал на то, что на фронте "бывает всякое", имея ввиду вынужденное отступление российских войск из Херсонщины и Харьковщины в прошлом году.
В этом контексте Ходаковский понадеялся на то, что нынешнее уменьшение норм посуточного расхода боекомплекта вызвано намерением "накопить резерв на всякий случай".
Опубликовано: Храмова Оксана