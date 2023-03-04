NYT: Байден и Шольц провели «тихую» встречу в поиске развязки по Украине

Издание New York Times раскрыло подробности встречи Джо Байдена с Олафом Шольцем.

4 марта журналисты американской газеты The New York Times уведомили, что минувшая встреча президента США Джо Байдена с немецким канцлером Олафом Шольцем имела "тихий характер", что вероятно связано с желанием двух лидеров найти максимальное быстрое решение для завершения украинского кризиса.

По мнению аналитиков NYT, на Западе не хотят афишировать желание местного истеблишмента поскорее завершить конфликт в Украине любыми способами.